Следователи проверят факты применения силы к студенту на лекции историка Соколова

ТАСС, 16 ноября. Следователи проведут проверку по факту причастности историка Соколова к инциденту с применением силы к студенту на лекции, сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Житель северной столицы рассказал главе ведомства о произошедшем в 2018 году конфликте с лектором, который обвиняется в совершении особо тяжкого преступления", - говорится в сообщении СК РФ. Уточняется, что между студентом и лектором по завершении лекции произошел конфликт, в результате которого студента вывели из аудитории с применением силы.

Отмечается, что студент обращался в полицию, но должных мер принято не было. "Председатель поручил руководству ГСУ СК России по Санкт-Петербургу истребовать и изучить материалы по озвученному факту, а также внимательно изучить и проверить всю поступающую информацию, связанную с действиями лектора в различные годы в рамках расследуемого уголовного дела", - говорится в сообщении.