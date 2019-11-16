Суд в Петербурге арестовал четырех подростков за нападение на иностранца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Санкт-Петербурга постановил заключить одного подростка в СИЗО, а еще троих отправил под домашний арест по делу о нападении и избиении гражданина Узбекистана, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"В отношении трех избран домашний арест по 13 января 2020 года. В отношении одного - заключение под стражу", - говорится в сообщении.

В пятницу в управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что полицейские совместно с сотрудниками ФСБ были задержали участников группы из шестерых подростков в возрасте 15-17 лет, которые в парке напали на уроженца среднеазиатского государства, избили его и требовали покинуть Россию. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве по статье 213 УК РФ.

Как уточнили в пресс-службе судов Петербурга, участники группы, по версии следствия, "испытывали ненависть и вражду к лицам, имеющим ярко выраженные признаки и черты наций стран Азии". Гражданина Узбекистана они избили с применением баллончика с перцовым газом.