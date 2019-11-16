Потерявшегося под Ростовом-на-Дону 15-летнего подростка нашли живым

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции Ростовской области обнаружили подростка, который ушел из дома три дня назад. Его жизни и здоровью ничто не угрожает, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе главного управления МВД по Ростовской области.

Разыскивался молодой человек 2004 года рождения, который ушел из дома 14 ноября.

"В результате комплекса реализованных мероприятий полицейские в короткий срок разыскали мальчика в Аксайском районе недалеко от заброшенных построек в полях", - говорится в сообщении. "Полицейские провели с ним и законными представителями профилактические беседы для предупреждения повторных уходов.", - подчеркнули в пресс-службе.