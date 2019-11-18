Судно Silver Way, на котором произошел пожар в Японском море, отбуксировали в порт Пхохан

ВЛАДИВОСТОК, 18 ноября. /ТАСС/. Судно Silver Way, на котором произошел пожар в Японском море недалеко от южнокорейского порта Пхохан, отбуксировано в порт, экипаж размещен в гостинице. После обследования и ремонта судно отправится по прежнему маршруту, сообщил ТАСС в понедельник генеральный директор компании-оператора судна "Ист лайн шиппинг" Владимир Поздняков.

На борту судна, которое перевозило 2,5 тыс. тонн древесины, было 13 российских моряков. Возгорание произошло в воскресенье недалеко от южнокорейского порта Пхохан в 13:40 по местному времени (07:40 мск). Из-за сильного дыма тушение огня было затруднено. Окончательно ликвидировать возгорание удалось к 20:16 по местному времени (14:16 мск). Пострадавших нет.

"Вчера, 17 ноября, возник пожар, попытались тушить сами, но произошло очень быстрое задымление судна, поэтому капитану дали команду подавать сигнал SOS. Вызвали корейскую морскую полицию, надо сказать, что отработали очень хорошо и быстро, пожар ликвидировали, с экипажем все хорошо. Вызвали буксир, отбуксировали судно в порт Пхохан, поставили к причалу, экипаж разместили в отеле, обеспечили питание, проживание", - рассказал собеседник.

В настоящее время, по его словам, специалисты обследуют судно, уточняя его повреждения и необходимый ремонт. Судно застраховано, и страховка покроет все риски, сообщил Поздняков, не уточнив сумму страховки. Ожидается, что работы займут три-четыре дня, после того, как судно отремонтируют, оно последует далее по маршруту.

"Судно с грузом пиломатериалов следовало из порта Находка в порт Нинбо, Китай. Груз цел", - добавил собеседник.

Судно Silver Way работает под флагом Сьерра-Леоне. Оно построено в 1991 году, его длина 85,7 м, ширина - 15 м, дедвейт - 3501 тонн.