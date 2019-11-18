Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Петербурге выписали из больницы детей, пострадавших при падении машины в реку

Они находились под присмотром врачей после ЧП из-за переохлаждения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Двух детей, которые пострадали после падения автомобиля в реку Фонтанка в Санкт-Петербурге, выписали из больницы, их жизни ничего не угрожает. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

"Девочку и мальчика выписали из больницы, их жизни ничего не угрожает", - сказала собеседница агентства. Дети находились в больнице с переохлаждением.

16 ноября легковая машина, в которой находились три человека, упала в реку Фонтанку в Санкт-Петербурге. Среди пассажиров был мальчик 2010 года рождения и пятимесячная девочка. По данным городского управления МЧС, люди выбрались из машины самостоятельно, а затем из реки их достали спасатели и передали врачам скорой помощи. Известно также, что двое мужчин-очевидцев происшествия бросились в воду для того, чтобы помочь пострадавшим.

"Вопрос о награждении двух очевидцев падения автомобиля в реку Фонтанку, которые бросились на помощь тонущим, находится на контроле руководства ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу", - отметили в ведомстве.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Fox: три человека погибли при стрельбе в Оклахоме
Инцидент произошел в магазине Walmart
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС