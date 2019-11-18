В Петербурге выписали из больницы детей, пострадавших при падении машины в реку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Двух детей, которые пострадали после падения автомобиля в реку Фонтанка в Санкт-Петербурге, выписали из больницы, их жизни ничего не угрожает. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

"Девочку и мальчика выписали из больницы, их жизни ничего не угрожает", - сказала собеседница агентства. Дети находились в больнице с переохлаждением.

16 ноября легковая машина, в которой находились три человека, упала в реку Фонтанку в Санкт-Петербурге. Среди пассажиров был мальчик 2010 года рождения и пятимесячная девочка. По данным городского управления МЧС, люди выбрались из машины самостоятельно, а затем из реки их достали спасатели и передали врачам скорой помощи. Известно также, что двое мужчин-очевидцев происшествия бросились в воду для того, чтобы помочь пострадавшим.

"Вопрос о награждении двух очевидцев падения автомобиля в реку Фонтанку, которые бросились на помощь тонущим, находится на контроле руководства ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу", - отметили в ведомстве.