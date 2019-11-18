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Спасатели нашли тело водителя грузовика, упавшего в реку при обрушении моста во Франции

Ранее сообщалось о гибели 15-летней девушки в результате этого инцидента

ПАРИЖ, 18 ноября. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тело водителя грузовика, который упал в реку при обрушении моста во французской коммуне Мюрпуа-сюр-Тарн (юг страны). Об этом в понедельник в эфире телеканала BFMTV сообщил мэр города Эрик Оже.

"Спасатели достают тело водителя грузовика из кабины", - отметил он. "Я бы сказал, что трафик на этом мосту довольно оживленный, по нему ездили школьные автобусы, - добавил он. - Его регулярно проверяли. Поэтому я все-таки думаю, что инцидент произошел из-за перегрузки грузовика расследование покажет".

Ранее сообщалось о смерти одного человека - 15-летней девушки. По словам мэра, прибывшие оперативно к месту инцидента спасатели "сделали, что могли, чтобы спасти девушку". "Они смело бросились в воду, пытаясь спасти ее, однако течение было очень сильным к сожалению, спасателям не удалось [быстро] добраться до транспортного средства", - сообщил он.

Согласно коммюнике министерства экологического перехода Франции, "в настоящий момент все еще не известны причины аварии". Расследованием обстоятельств дела занялось Бюро по расследованию происшествий, связанных с сухопутным транспортом Франции.

В сообщении министерства также уточняется, что в 2017 году была проведена тщательная экспертиза конструкций моста, которая не выявила проблем или угроз безопасности. Визуальный осмотр сооружения, проведенный департаментом Верхняя Гаронна, на чьей территории находится мост, в 2018 году также подтвердил его безопасность.

Обрушение подвесного моста в коммуне Мюрпуа-сюр-Тарн произошло около 08:00 по парижскому времени (10:00 мск), в момент инцидента на мосту находились три машины - два легковых автомобиля и один грузовик. Специалисты полагают, что мост мог обрушиться из-за того, что масса грузовика превысила разрешенную массу для проезда по этому мосту. Согласно знакам, установленным перед въездом на мост, ограничение массы автомобиля составляет 19 тонн. По последним данным, три машины упали в реку.

Как отмечает телеканал Бэ-эф-эм, подвесной мост в Мюрпуа-сюр-Тарн был возведен в 1935 году. В 2003 году, согласно информации местных властей, мост был реконструирован. Его длина составляет 152 метра, ширина - 5 метров.

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Франция
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