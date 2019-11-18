СМИ: при обрушении моста на юге Франции погиб подросток

ТАСС, 18 ноября. Грузовик и легковой автомобиль в понедельник упали в реку Тарн к северо-востоку от города Тулуза в результате обрушения моста. Об этом сообщает газета La Dépêche du Midi.

По ее данным, в результате инцидента погиб 15-летний подросток. Отмечается, что обрушение могло произойти из-за того, что грузовик превысил разрешенную массу для проезда по этому мосту. Согласно знакам, установленным перед въездом на мост, ограничение массы автомобиля составляет 19 т.

В сообщении пожарных служб департамента Верхняя Гаронна, опубликованном в Twitter, отмечается, что "на месте инцидента работают около 80 пожарных и спасателей". Также в операции задействованы несколько команд дайверов, три вертолета. Жителям города рекомендуется избегать места ЧП.

Как отмечает телеканал BFM, подвесной мост в городе Мюрпуа-сюр-Тарн был возведен в 1935 году. В 2003 году, согласно информации местных властей, мост был реконструирован. Его длина составляет 152 м, ширина - 5 м.