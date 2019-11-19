Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Суд на два месяца продлил арест генерал-майора МВД Мельникова

Он является обвиняемым по делу о мошенничестве на 100 млн рублей

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы во вторник продлил до 22 января срок содержания под стражей бывшего первого замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Александра Мельникова, обвиняемого по делу о мошенничестве на 100 млн рублей, передает корреспондент ТАСС.

На эту тему
В чем обвиняют генерал-майора МВД Александра Мельникова

"Продлить обвиняемому Мельникову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, до 22 января 2020 года", - огласил постановление судья Артур Карпов. Срок следствия по делу продлен до той же даты.

На продлении ареста Мельникову настаивал следователь СК. Свое ходатайство он мотивировал тем, что у Мельникова много обширных связей в правоохранительных органах, имеется опыт расследования уголовных дел, а также проведением очных ставок с обвиняемым, тяжестью выдвинутых против него обвинений и необходимостью получения результатов экспертиз, включая психолого-психиатрическую. "Мельников не заинтересован в установлении истины по делу и затрудняет его расследование, поэтому следствие настаивает на строгой изоляции обвиняемого от общества", - отметил следователь. Представитель прокуратуры в свою очередь поддержала ходатайство СК.

Защита обвиняемого попросила освободить генерала из СИЗО, заявив о его непричастности к инкриминируемому преступлению. "Два обвиняемых, признавших свою вину и отпущенных под подписку о невыезде и надлежащем поведении Викол и Виков, дали показания на другого фигуранта дела Фролова, но не на нашего подзащитного", - отметил адвокат Александр Карабанов. Он назвал предъявленные обвинение своему подзащитному оговором со стороны других фигурантов. "В худшем случае со стороны Мельникова усматривается дисциплинарный проступок, но не тяжкое преступление", - подчеркнул защитник.

Сам Мельников назвал обвинение необоснованным и также попросил суд об изменении ему меры пресечения на домашний арест. "К уголовной ответственности потерпевший Панюшкин так и не привлечен, а потерпевший по его делу - Викол - теперь стал обвиняемым по моему делу", - сказал Мельников, добавив, что никакого сговора ни с кем не имел, никого из фигурантов в жизни не видел.

Подробности дела

Как следует из материалов, Мельников был инициатором и разработчиком преступной схемы хищения 100 млн рублей у предпринимателя. В 2015 году ГУ МВД по Западному округу Москвы возбудило уголовное дело о мошенничестве, на причастность к которому проверялся бизнесмен. Расследование самого уголовного дела было приостановлено. По данным следствия, Мельников со своими знакомыми Виколом, Виковым (дали признательные показания) и Андреем Фроловым (в рамках дела находится в СИЗО) потребовали у потерпевшего Панюшкина 100 млн рублей, сообщив ему, что они будут переданы в качестве взятки полицейским за непривлечение к уголовной ответственности.

После этого начались переговоры с предпринимателем, в результате бизнесмен согласился передать 100 млн рублей, но после предоставления фотокопий процессуальных документов.

20 августа Панюшкин обратился с заявлением в Главное управление собственной безопасности МВД и согласился участвовать в оперативном эксперименте для задержания подозреваемых с поличным. Передача денег проходила под контролем сотрудников ГУСБ. Бизнесмен передал фигурантам дела 30 млн рублей, из которых только 500 тыс. были настоящими, а остальные - муляжом.

Генерала Мельникова задержали 24 сентября, ему предъявлено обвинение в покушении на мошенничество. 4 ноября президент Владимир Путин освободил его от занимаемой должности.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Чехии при взрыве на предприятии пострадали восемь человек
Состояние двоих из них оценивается как критическое
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС