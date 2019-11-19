Суд на два месяца продлил арест генерал-майора МВД Мельникова

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы во вторник продлил до 22 января срок содержания под стражей бывшего первого замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Александра Мельникова, обвиняемого по делу о мошенничестве на 100 млн рублей, передает корреспондент ТАСС.

"Продлить обвиняемому Мельникову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, до 22 января 2020 года", - огласил постановление судья Артур Карпов. Срок следствия по делу продлен до той же даты.

На продлении ареста Мельникову настаивал следователь СК. Свое ходатайство он мотивировал тем, что у Мельникова много обширных связей в правоохранительных органах, имеется опыт расследования уголовных дел, а также проведением очных ставок с обвиняемым, тяжестью выдвинутых против него обвинений и необходимостью получения результатов экспертиз, включая психолого-психиатрическую. "Мельников не заинтересован в установлении истины по делу и затрудняет его расследование, поэтому следствие настаивает на строгой изоляции обвиняемого от общества", - отметил следователь. Представитель прокуратуры в свою очередь поддержала ходатайство СК.

Защита обвиняемого попросила освободить генерала из СИЗО, заявив о его непричастности к инкриминируемому преступлению. "Два обвиняемых, признавших свою вину и отпущенных под подписку о невыезде и надлежащем поведении Викол и Виков, дали показания на другого фигуранта дела Фролова, но не на нашего подзащитного", - отметил адвокат Александр Карабанов. Он назвал предъявленные обвинение своему подзащитному оговором со стороны других фигурантов. "В худшем случае со стороны Мельникова усматривается дисциплинарный проступок, но не тяжкое преступление", - подчеркнул защитник.

Сам Мельников назвал обвинение необоснованным и также попросил суд об изменении ему меры пресечения на домашний арест. "К уголовной ответственности потерпевший Панюшкин так и не привлечен, а потерпевший по его делу - Викол - теперь стал обвиняемым по моему делу", - сказал Мельников, добавив, что никакого сговора ни с кем не имел, никого из фигурантов в жизни не видел.

Подробности дела

Как следует из материалов, Мельников был инициатором и разработчиком преступной схемы хищения 100 млн рублей у предпринимателя. В 2015 году ГУ МВД по Западному округу Москвы возбудило уголовное дело о мошенничестве, на причастность к которому проверялся бизнесмен. Расследование самого уголовного дела было приостановлено. По данным следствия, Мельников со своими знакомыми Виколом, Виковым (дали признательные показания) и Андреем Фроловым (в рамках дела находится в СИЗО) потребовали у потерпевшего Панюшкина 100 млн рублей, сообщив ему, что они будут переданы в качестве взятки полицейским за непривлечение к уголовной ответственности.

После этого начались переговоры с предпринимателем, в результате бизнесмен согласился передать 100 млн рублей, но после предоставления фотокопий процессуальных документов.

20 августа Панюшкин обратился с заявлением в Главное управление собственной безопасности МВД и согласился участвовать в оперативном эксперименте для задержания подозреваемых с поличным. Передача денег проходила под контролем сотрудников ГУСБ. Бизнесмен передал фигурантам дела 30 млн рублей, из которых только 500 тыс. были настоящими, а остальные - муляжом.

Генерала Мельникова задержали 24 сентября, ему предъявлено обвинение в покушении на мошенничество. 4 ноября президент Владимир Путин освободил его от занимаемой должности.