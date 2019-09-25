В чем обвиняют генерал-майора МВД Александра Мельникова

25 сентября стало известно о задержании в Москве генерал-майора МВД Александра Мельникова. В правоохранительных органах сообщили, что уголовное дело было возбуждено по материалам службы собственной безопасности МВД.
- Следственный комитет предъявил Мельникову обвинение в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и ходатайствовал об аресте до 24 ноября. Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство и арестовал бизнесмена.
- Прокуратура попросила отложить процесс на 72 часа в связи с тем, что ее представителей не ознакомили с делом, но суд отказался это делать.
- Отмечается, что причастность Мельникова к преступлению подтверждается показаниями свидетелей, протоколами обысков и результатами оперативно-разыскной деятельности.
- Также у следствия есть информация, что он намеревался переехать на постоянное место жительства за границу.
- Как сообщила ранее газета "Московский комсомолец", он подозревается в попытке хищения 100 млн рублей у предпринимателя. За эти деньги Мельников со своими сообщниками обещал закрыть уголовное дело, которое было возбуждено еще в 2015 году.
- Бизнесмен передавал деньги частями и в августе обратился в правоохранительные органы. Высокопоставленный полицейский был задержан 24 сентября. Трое его сообщников были задержаны при получении денег 22 августа в баре "Даймонд" гостиницы "Золотое кольцо".
- Источник в свою очередь сообщил, что 24 августа суд арестовал одного из трех предполагаемых сообщников Мельникова до 22 октября. При этом мера пресечения двух других не связана с заключением под стражу. По словам собеседника агентства, они дали показания, что часть денег, которые пытались получить от предпринимателя, предназначалась Мельникову.