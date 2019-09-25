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В чем обвиняют генерал-майора МВД Александра Мельникова

Первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майор Александр Мельников
© Александр Авилов/АГН "Москва"

25 сентября стало известно о задержании в Москве генерал-майора МВД Александра Мельникова. В правоохранительных органах сообщили, что уголовное дело было возбуждено по материалам службы собственной безопасности МВД.

  • Следственный комитет предъявил Мельникову обвинение в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и ходатайствовал об аресте до 24 ноября. Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство и арестовал бизнесмена.
  • Прокуратура попросила отложить процесс на 72 часа в связи с тем, что ее представителей не ознакомили с делом, но суд отказался это делать.
  • Отмечается, что причастность Мельникова к преступлению подтверждается показаниями свидетелей, протоколами обысков и результатами оперативно-разыскной деятельности.
  • Также у следствия есть информация, что он намеревался переехать на постоянное место жительства за границу.
  • Как сообщила ранее газета "Московский комсомолец", он подозревается в попытке хищения 100 млн рублей у предпринимателя. За эти деньги Мельников со своими сообщниками обещал закрыть уголовное дело, которое было возбуждено еще в 2015 году.
  • Бизнесмен передавал деньги частями и в августе обратился в правоохранительные органы. Высокопоставленный полицейский был задержан 24 сентября. Трое его сообщников были задержаны при получении денег 22 августа в баре "Даймонд" гостиницы "Золотое кольцо".
  • Источник в свою очередь сообщил, что 24 августа суд арестовал одного из трех предполагаемых сообщников Мельникова до 22 октября. При этом мера пресечения двух других не связана с заключением под стражу. По словам собеседника агентства, они дали показания, что часть денег, которые пытались получить от предпринимателя, предназначалась Мельникову.
Теги
Россия
Источник сообщил об аресте одного из трех сообщников генерала МВД Мельникова
Собеседник агентства добавил, что сообщнику предъявлено обвинение в покушении на мошенничество
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