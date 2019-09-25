В суде заявили, что генерал-майор МВД Мельников хотел переехать на ПМЖ за границу

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Генерал-майор МВД РФ Александр Мельников, обвиняемый в попытке мошенничества, намеревался переехать на постоянное место жительства за границу. Об этом говорится в материалах Басманного суда Москвы, передает корреспондент ТАСС.

"По информации следствия, обвиняемый подыскивал страну [за рубежом] для постоянного место жительства. Его жена-предприниматель имеет возможность покупки недвижимости за границей", - зачитала материалы судья.

Мельникову предъявлено обвинение в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как сообщила ранее газета "Московский комсомолец", Мельников подозревается в попытке хищения 100 млн рублей у предпринимателя. За эти деньги он со своими сообщниками обещал закрыть уголовное дело, которое было возбуждено еще в 2015 году. Бизнесмен передавал деньги частями и в августе обратился в правоохранительные органы. Высокопоставленный полицейский был задержан 24 сентября. Трое его сообщников были задержаны при получении денег 22 августа в баре "Даймонд" гостиницы "Золотое кольцо".

Мельников курирует вопросы обеспечения деятельности правительственной комиссии по профилактике правонарушений и оперативного штаба МВД России по профилактике правонарушений, а также деятельность ИВС, специальных приемников и подразделений охранно-конвойной службы.