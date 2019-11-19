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Во Франции назвали возможную причину обрушения моста под Тулузой

Мэр коммуны Мирпуа-сюр-Тарн заявил, что мост мог обрушиться из-за 45-тонного грузовика, который проехал по нему

ПАРИЖ, 19 ноября. /ТАСС/. Грузовик, упавший в реку при обрушении моста близ коммуны Мирпуа-сюр-Тарн на юге Франции, весил более 45 тонн, что вдвое превышает допустимую массу для транспортных средств на этом участке. Об этом заявил во вторник в эфире радио France Bleu мэр коммуны Эрик Оже.

"Согласно информации жандармерии, чьи водолазы обследовали место крушения, общая масса автомобиля с грузом составила более 45 тонн. Этот грузовик имел габариты сверх положенного и мост рухнул", - сказал он, отметив, что мост был рассчитан на максимальную нагрузку в 19 тонн. "Я понимаю, если бы это был водитель какой-нибудь далекой корпорации, но он был местный. И меня поражает, что он поехал на машине с тоннажем 40 тонн или более", - добавил мэр.

Обрушение подвесного моста в коммуне Мирпуа-сюр-Тарн произошло около 08:00 по парижскому времени (10:00 мск), в момент инцидента на мосту находились три машины - два легковых автомобиля и один грузовик. Спасатели обнаружили тело водителя грузовика, который погиб в результате происшествия. Второй жертвой обрушения стала 15-летняя девушка, которая находилась в одной из машин, упавших в реку. Еще четыре человека были спасены из реки. Расследованием обстоятельств дела занялось Бюро по расследованию происшествий, связанных с сухопутным транспортом Франции.

Сейчас на месте работают спасатели и жандармерия, которые проводят трехмерное сканирование дна реки при помощи беспилотных аппаратов, а также при участии водолазов. Ожидается, что извлечение грузовика из воды может занять несколько дней.

Как отмечает телеканал BFMTV, мост был возведен в 1935 году. В 2003 году, согласно информации местных властей, мост был реконструирован. Его длина составляла 152 метра, ширина - 5 метров. Согласно коммюнике министерства экологического перехода страны, в 2017 году была проведена тщательная экспертиза конструкций моста, которая не выявила проблем или угроз безопасности. Визуальный осмотр сооружения, проведенный департаментом Верхняя Гаронна, на чьей территории находится мост, в 2018 году также подтвердил его безопасность.

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