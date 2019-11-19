В Петербурге вынесли приговор участникам вооруженного ограбления ювелирного салона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Двух фигурантов дела о вооруженном налете на ювелирный салон в Санкт-Петербурге в начале прошлого года приговорили к лишению свободы на 12 и 16 лет. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

"Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде 12 и 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Их признали виновными по ч. 2 ст. 209 УК РФ ("Бандитизм"), ч. 3 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов"), ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой"), ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов") и ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

Налет на ювелирный салон на проспекте Большевиков произошло 31 января прошлого года. Трое мужчин в масках зашли в салон и, угрожая оружием людям в торговом зале, похитили более 1 тыс. драгоценных изделий стоимостью более 9 млн рублей.

На место был вызван наряд полиции, который попытался задержать налетчиков, однако те открыли огонь по сотрудникам МВД. В ходе перестрелки был ранен полицейский, а также двое злоумышленников, которых затем задержали, а позже арестовали по решению суда.

Одному из членов банды удалось скрыться, он объявлен в международный розыск и заочно арестован судом.