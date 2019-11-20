Директора колледжа в Благовещенске уволили после стрельбы в здании

ТАСС, 20 ноября. Директора колледжа в Благовещенске, где один из учеников 14 ноября устроил стрельбу, уволили за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей в организации безопасности в учебном заведении, сообщила в среду журналистам пресс-служба регионального Минобразования.

"За ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей в части организации безопасных условий учебного заведения уволен директор колледжа строительства и ЖКХ Виктор Петухов. Такое решение принято региональным Минобрнауки в связи с недавней трагедией и на основании фактов, выявленных во время служебной проверки. И. о. руководителя колледжа назначена заместитель директора по учебной работе Светлана Ленских, работающая в колледже с 1999 года", - сказали в пресс-службе.

Представители министерства подтвердили, что свой пост покинул замминистра образования Амурской области Олег Якутов, курировавший работу учреждений среднего профессионального образования, воспитания и молодежной политики. "Он написал заявление по собственному желанию", - пояснили в пресс-службе.