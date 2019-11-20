Правоохранители в Татарстане задержали подозреваемую в поджоге храма

КАЗАНЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Правоохранители установили и задержали подозреваемую в поджоге храма в городе Зеленодольске в Татарстане, ею оказалась 33-летняя местная жительница. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе МВД по республике.

"В ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела МВД России по Зеленодольскому району установили личность и задержали предполагаемую злоумышленницу. Ей оказалась 33-летняя жительница Зеленодольска, женщина с 2010 года состоит на психиатрическом учете. В ходе допроса она дала признательные показания и задержана в порядке ст. 91 УПК РФ", - говорится в сообщении.

Сообщение о возгорании храма Казанской иконы Божией матери поступило в отдел МВД России по Зеленодольскому району вечером 13 ноября. Эксперты МВД изъяли видеозаписи с камер наружного наблюдения, при их просмотре установлено, что со стороны леса в направлении храма идет женщина с пакетом, она заходит за здание церкви и находится там около получаса. Затем женщина уходит той же дорогой, которой пришла, спустя несколько минут появляется задымление храма.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества").