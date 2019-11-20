Дело задержанного в Италии менеджера ОДК рассмотрят 28 ноября и 5 декабря

РИМ, 20 ноября. /ТАСС/. Кассационный суд Италии, высшая судебная инстанция страны, рассмотрит апелляцию по делу арестованного в Италии по запросу США топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова 5 декабря. Об этом ТАСС сообщил в среду адвокат россиянина Джан Доменико Кайяцца.

"Заседание Кассационного суда назначено на 5 декабря. Кроме того, 28 ноября в Неаполе будет рассмотрено наше новое ходатайство об изменении меры пресечения", - сообщил адвокат. Он уточнил, что только что подал требование об отзыве содержания под стражей.

Ранее апелляционный суд Неаполя, где рассматривается дело гражданина РФ, уже отклонил одно ходатайство об изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест или подписку о невыезде. Именно на это решение подана апелляция в Кассационный суд.