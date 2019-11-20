Суд отказался восстановить на службе полицейского, уволенного из-за дела Голунова

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд отклонил иск о восстановлении на службе бывшего начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы, полковника Андрея Щирова, уволенного после задержания журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд в удовлетворении исковых требований Щирова отказал", - сказал собеседник агентства.

Заседание суда проходило в закрытом от СМИ режиме.

Ранее Мосгорсуд отклонил аналогичный иск сержанта Романа Феофанова. Помимо Щирова и Феофанова иск о восстановлении на службе также подавал сержант Максим Уметбаев. Решение по нему еще судом не принято. Все они работали в УВД по ЗАО.

Голунов был задержан 6 июня, ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Никулинский суд Москвы отправил его под домашний арест. 11 июня по результатам комплексных экспертиз обвинения с журналиста были сняты, его освободили. После этого начальник управления внутренних дел по Западному административному округу ГУ МВД РФ по Москве Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве Юрий Девяткин, глава отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров были уволены со службы, еще четверо сотрудников УВД по ЗАО уволены по итогам служебной проверки после уголовного дела в отношении журналиста.