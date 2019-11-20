Следователи возбудили уголовное дело после гибели строителей в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 20 ноября. /ТАСС/. Следователи в Воронеже возбудили уголовное дело после гибели двух мужчин на стройплощадке. Об этом рассказали в следственном управлении СК по Воронежской области.

Во вторник на строительной площадке на улице Шишкова в Воронеже погибли двое мужчин в возрасте 26 и 39 лет. Они получили смертельные травмы после того, как на них с 13-го этажа строящегося дома упали кирпичи.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - сказали в СК.

По данным следователей, мужчины работали на стройплощадке, когда на них упали силикатные кирпичи для лицевой отделки здания. Рабочие погибли на месте.

"Назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, истребована документация, выполнены иные следственные и процессуальные действия", - говорится в сообщении.