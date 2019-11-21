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Сотрудников больницы Буденновска привлекли к ответственности за заражение пациентов ВИЧ

Как сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров, происшествие "расследовали и сделали все необходимые выводы"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Все причастные медицинские работники больницы Буденновска в Ставропольском крае, где произошло заражение ВИЧ-инфекцией пяти пациентов, привлечены к ответственности. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в Москве губернатор региона Владимир Владимиров.

"Ответили от главврача до дежурных смены, которые были в тот момент на территории больницы. Кто-то уволен, кто-то наказан, нами выводы сделаны на сегодняшний день. И я думаю, что возможности таких сложных проявлений в нашей медицине на территории Ставропольского края точно будем исключать", - сказал он.

По словам главы региона, власти провели проверку после инцидента. "Такое сложное происшествие не может быть локальным никак. Мы не можем на это не реагировать. Мы расследовали и сделали все необходимые выводы", - сказал он.

Ранее в пресс-службе СУ СК РФ по региону сообщили, что обвиняемой по делу о заражении пациентов ВИЧ-инфекцией проходит старшая медсестра инфекционного отделения. По данным следствия, в 2018 году в отделение поступил ВИЧ-инфицированный мужчина. Обвиняемая не проконтролировала выполнение необходимых манипуляций по обеззараживанию с катетерами, один из которых использовался этим пациентом. В результате ВИЧ-инфекцией заразились трое детей 2017 и 2016 годов рождения, а также двое взрослых, которые в этот же период находились на лечении в больнице.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСтавропольский край
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