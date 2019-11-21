Прокурор Благовещенска просит суд привлечь к ответственности ЧОП после стрельбы в колледже

ТАСС, 21 ноября. Прокуратура попросила Арбитражный суд Амурской области привлечь к административной ответственности частное охранное предприятие "Сириус-А", которое следило за безопасностью в колледже в Благовещенске, где 14 ноября один из студентов устроил стрельбу. Об этом сообщается на сайте суда.

"За осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), прокурор города Благовещенска обратился в Арбитражный суд Амурской области с заявлением о привлечении ООО ЧОО "Сириус-А" к административной ответственности", - говорится в сообщении.

Прокурорская проверка установила, что охранявший колледж сотрудник "Сириус-А" не имел удостоверения частного охранника и никогда его не получал. "Из журнала передачи спецсредств следовало, что охранник ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, передавал их сам себе", - отмечается на сайте суда.

Теперь охранному предприятию грозит штраф до 200 тыс. рублей либо приостановка деятельности на три месяца. Предварительное судебное заседание по делу состоится в Арбитражном суде Амурской области 10 декабря.