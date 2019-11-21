{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Стрельба в колледже в Благовещенске

Прокурор Благовещенска просит суд привлечь к ответственности ЧОП после стрельбы в колледже

В ходе проверки ведомство установило, что охранявший колледж сотрудник "Сириус-А" не имел удостоверения частного охранника и никогда его не получал

ТАСС, 21 ноября. Прокуратура попросила Арбитражный суд Амурской области привлечь к административной ответственности частное охранное предприятие "Сириус-А", которое следило за безопасностью в колледже в Благовещенске, где 14 ноября один из студентов устроил стрельбу. Об этом сообщается на сайте суда.

На эту тему
Стрельба в колледже в Благовещенске. Главное

"За осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), прокурор города Благовещенска обратился в Арбитражный суд Амурской области с заявлением о привлечении ООО ЧОО "Сириус-А" к административной ответственности", - говорится в сообщении.

Прокурорская проверка установила, что охранявший колледж сотрудник "Сириус-А" не имел удостоверения частного охранника и никогда его не получал. "Из журнала передачи спецсредств следовало, что охранник ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, передавал их сам себе", - отмечается на сайте суда.

Теперь охранному предприятию грозит штраф до 200 тыс. рублей либо приостановка деятельности на три месяца. Предварительное судебное заседание по делу состоится в Арбитражном суде Амурской области 10 декабря.

Теги
РоссияАмурская областьСтрельба в колледже в Благовещенске
Реклама на ТАСС
В Новой Москве загорелся частный коттедж
Площадь возгорания составляет 250 кв. м
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС