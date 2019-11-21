{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование дела о прорыве дамбы в Красноярском крае

Росприроднадзор требует отобрать лицензию у предприятия "Сисим", где прорвало дамбу

В пресс-службе ведомства сообщили, что проверка выявила нарушения при разработке месторождения россыпного золота

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Нарушения проектных решений на золотодобывающем предприятии "Сисим" могли стать причиной прорыва дамбы под Красноярском, где погибли 17 человек. Росприроднадзор требует отозвать лицензию у предприятия, сообщает пресс-служба ведомства.

На эту тему
Прорыв дамбы в Красноярском крае. Главное

"Проверкой установлено, что разработка месторождения россыпного золота велась в нарушение принятых проектных решений, что послужило возможной причиной аварийного разрушения дамб каскада технологических отстойников, и как следствие к затоплению вахтового поселка и загрязнению водного объекта - р.Сисим. Материалы проверки направлены в Федеральное агентство по недропользованию для принятия решения о досрочном прекращении права пользования недрами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что юридическое лицо по фактам выявленных нарушений будет привлечено к административной ответственности. В настоящее время производится подсчет вреда, нанесенного реке Сисим.

Теги
РоссияКрасноярский крайРасследование дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
Реклама на ТАСС
И.о. главы управления Росалкогольрегулирования по ЦФО отправили под домашний арест
Это связано с уголовным делом о мошенничестве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС