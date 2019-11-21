Росприроднадзор требует отобрать лицензию у предприятия "Сисим", где прорвало дамбу

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Нарушения проектных решений на золотодобывающем предприятии "Сисим" могли стать причиной прорыва дамбы под Красноярском, где погибли 17 человек. Росприроднадзор требует отозвать лицензию у предприятия, сообщает пресс-служба ведомства.

"Проверкой установлено, что разработка месторождения россыпного золота велась в нарушение принятых проектных решений, что послужило возможной причиной аварийного разрушения дамб каскада технологических отстойников, и как следствие к затоплению вахтового поселка и загрязнению водного объекта - р.Сисим. Материалы проверки направлены в Федеральное агентство по недропользованию для принятия решения о досрочном прекращении права пользования недрами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что юридическое лицо по фактам выявленных нарушений будет привлечено к административной ответственности. В настоящее время производится подсчет вреда, нанесенного реке Сисим.