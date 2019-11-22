Лесной пожар в Карачаевском районе КЧР ликвидирован

ЧЕРКЕССК, 22 ноября. /ТАСС/. Лесной пожар в Карачаевском районе Карачаево-Черкесской Республики ликвидирован на площади 8,3 га, сообщили в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС России по КЧР.

"По состоянию на 08:00 в Карачаевском лесничестве Карачаевского района пожар ликвидирован на площади 8,3 га, работы по тушению пожара завершены", - отмечается в сообщении.

В работах по тушению пожара принимали участие 41 человек с помощью восьми единиц техники.

Ранее из-за ситуации с лесными пожарами в регионе ввели режим особой противопожарной безопасности, создали специальную оперативную группу для работ по ликвидации.