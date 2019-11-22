По делу о столкновении автобуса с поездом под Петербургом вынесли первый приговор

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Зеленогорский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении дежурной по переезду перегона Зеленогорск - Рощино Ольги Ли по делу о ДТП с автобусом и скоростным поездом "Ласточка" в феврале прошлого года, при котором водитель автобуса спас 15 человек. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Петербурга, Ли приговорили к ограничению свободы на полтора года

"Зеленогорский районный суд огласил приговор в отношении Ольги Ли, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта"). Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1,5 года. Иски потерпевших на 9,3 млн рублей признаны судом по праву", - сказано в распространенном пресс-службой сообщении.

Столкновение поезда "Ласточка" с автобусом произошло в феврале прошлого года на перегоне Зеленогорск - Рощино. Скоростной электропоезд, следовавший из Петербурга в Выборг, врезался в автобус МAN. Водитель перед столкновением успел выпустить 15 пассажиров из салона, сам получил тяжелые травмы. Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ - "Халатность" и "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта". Были задержаны дежурная по железнодорожному переезду и дежурный по станции Зеленогорск.

Суд установил, что Ли несвоевременно закрыла железнодорожный переезд, что не позволило водителю автобуса обнаружить звуковую и световую сигнализацию, поэтому он выехал на железнодорожный переезд. В это же время, Ли, не убедившись, что переезд свободен для движения поезда, закрыла противотаранные устройства, чем блокировала автобусу движение на переезде в обоих направлениях. Свою вину Ли не признала.

После этой аварии управление по транспорту Ленинградской области обращалось к руководству Октябрьской железной дороги (ОЖД) с просьбой организовать проверку электронных систем безопасности, отвечающих за работу автоматических барьеров на железнодорожных переездах в регионе, а особое внимание уделить объектам, где ежедневно проходят скоростные поезда типа "Сапсан" и "Ласточка". Водитель автобуса, который спас 15 человек, был представлен к награде.