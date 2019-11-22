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Суд заключил под домашний арест экс-главу Чехова

Она обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Бабушкинский суд Москвы заключил под домашний арест до 29 декабря экс-главу подмосковного городка Чехов Марины Кононовой по обвинению в мошенничестве с муниципальным имуществом. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд принял решение удовлетворить ходатайство следствия и избрать меру пресечения обвиняемой Кононовой в виде домашнего ареста",- сказала судья

Как следует из материалов дела, оглашенных в суде, Кононова вступила в конфликт с предпринимателем Медвецким, который является бывшем мужем ее дочери. Бизнесмен взял в аренду для коммерческого использования нежилое помещение в Чехове, на улице Дружбы. С помощью мошеннической схемы Кононова перевела помещение в фактическое распоряжение другого предпринимателя, который является нынешним зятем обвиняемой.

Кононовой предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, в результате действий чиновницы из муниципальной собственности незаконно выбыло здание общей площадью 330 кв. м и кадастровой стоимостью более 7,3 млн рублей.

Суд учел, что на иждивении Кононовой есть престарелая мать, а также наличие у самой экс-чиновницы ряда заболеваний. Кроме того, он учел, что Кононова неоднократно награждалась почетными грамотами, а также организовала на территории Чехова этап эстафеты Паралимпийского огня.

Это не первый случай, когда глава Чехова привлекается к уголовной ответственности. Недавно Чеховский горсуд приговорил предшественника Кононовой Сергея Юдина к четырем годам лишения свободы, признав его виновным в крупном мошенничестве. Кроме того, тем же судом рассматривается уголовное дело в отношении еще одного бывшего главы этого города, Анатолия Чибескова. Он также обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

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