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Суд арестовал химика из лаборатории в Ленобласти, где изъяли тонны наркотиков и сырья

По данным полиции, оборот от реализации только готового наркотика мог составить 7 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Суд в Петербурге заключил в СИЗО на два месяца химика из лаборатории в Ленинградской области, где полицейские изъяли более 2 тонн наркотиков, сообщили ТАСС в прокуратуре Ленинградской области.

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказала представитель ведомства.

Ранее в поселке Обуховец сотрудники Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области обнаружили нарколабораторию, из которой было изъято 80 тонн прекурсоров наркотических средств, более 2 тонн синтетического наркотика альфа-PVP, а также 5,8 тонны полуфабрикатов наркотиков.

По данным полиции, оборот от реализации только готового наркотика мог составить 7 млрд рублей. На месте были задержаны три человека. Одному из них суд в Петербурге продлил срок задержания на 72 часа. Третьему задержанному мера пресечения пока не избрана.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургЛенинградская область
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