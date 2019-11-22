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Два человека госпитализированы после пожара в жилом доме в Свердловской области

Остальные продолжат лечение амбулаторно

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Двоих из шести пострадавших после пожара в жилом доме в Свердловской области госпитализировали. Остальные продолжат лечение амбулаторно. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

"Из шести человек, направленных на осмотр, двое госпитализированы, остальные - на амбулаторное лечение", - сказал собеседник агентства.

Пожар произошел в пятницу вечером в доме барачного типа в поселке Ис Нижнетуринского городского округа. Возгорание локализовали на площади 600 кв. метров.

По данным МЧС, в доме загорелись стены и перекрытия.

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