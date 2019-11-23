Врачи рассказали о состоянии пострадавших при перестрелке в Сухуме

СУХУМ, 23 ноября. /ТАСС/. Состояние 22-летней Доминики Акиртавы, раненной в пятницу во время перестрелки в центре Сухума, оценивается как критическое. Об этом ТАСС сообщили в Республиканской больнице Сухума.

"Девушка по-прежнему в критическом состоянии, она в коме в реанимации, постоянно давление падает", - сказал сотрудник больницы, отметив, что девушка получила тяжелые пулевые ранения в голову.

По последним данным, два человека погибли, четверо ранены в результате перестрелки, произошедшей в пятницу в 14:40 мск в центре Сухума у ресторана "Сан-Ремо". По имеющейся информации, погибшие были "ворами в законе".

МВД Абхазии проводит оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию стрелявших, действует план "Перехват". Президент Абхазии Рауль Хаджимба в связи со случившимся провел экстренное заседание Совета безопасности. Машину, из которой стреляли, позже нашли горевшей в районе железнодорожного дэпо в Сухуме.