Открытое горение в жилом доме в Свердловской области ликвидировали

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в двухэтажном жилом доме в поселке Ис Нижнетуринского городского округа Свердловской области. Об этом сообщается в субботу на сайте регионального главка МЧС.

"В 03:22 (01:22 мск) открытое горение ликвидировано. Пожарно-спасательные подразделения проводят разборку и проливку сгоревших конструкций", - говорится в сообщении.

Пожар в поселке Ис возник в пятницу вечером. Его локализовали на площади 600 кв. метров. К медикам обратились шесть человек. Двоих из них госпитализировали.