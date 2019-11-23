Пожар в жилом доме в Свердловской области ликвидировали

ТАСС, 23 ноября. Пожарные в субботу днем полностью ликвидировали возгорание в двухэтажном жилом доме барачного типа в поселке Ис Нижнетуринского городского округа Свердловской области. Об этом сообщается в субботу на сайте регионального главка МЧС.

Пожар в поселке Ис возник в пятницу вечером, его локализовали на площади 600 кв. м. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС, к медикам обратились шесть человек, двоих из них госпитализировали. В 03:22 (01:22 мск) субботы открытое горение ликвидировали.

"В 13:44 (11:44 мск) пожарные завершили проливку и разборку сгоревших конструкций. Обстоятельства пожара выясняют пожарные дознаватели", - говорится в сообщении.

Жилой дом сгорел полностью.