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Пожар в жилом доме в Свердловской области ликвидировали

В результате происшествия госпитализировали двоих пострадавших

ТАСС, 23 ноября. Пожарные в субботу днем полностью ликвидировали возгорание в двухэтажном жилом доме барачного типа в поселке Ис Нижнетуринского городского округа Свердловской области. Об этом сообщается в субботу на сайте регионального главка МЧС.

Пожар в поселке Ис возник в пятницу вечером, его локализовали на площади 600 кв. м. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС, к медикам обратились шесть человек, двоих из них госпитализировали. В 03:22 (01:22 мск) субботы открытое горение ликвидировали.

"В 13:44 (11:44 мск) пожарные завершили проливку и разборку сгоревших конструкций. Обстоятельства пожара выясняют пожарные дознаватели", - говорится в сообщении.

Жилой дом сгорел полностью.

Теги
РоссияСвердловская область
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