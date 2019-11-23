Власти Удмуртии уточнили число пострадавших в ДТП со скорой помощью

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Удмуртии уточнили число пострадавших от столкновения на трассе автомобиля скорой помощи и "Газели". Как сообщил в субботу глава республики Александр Бречалов, травмы в результате ДТП, где погибли двое, получили шесть человек.

Ранее со ссылкой на региональное управление ГИБДД сообщалось о двух погибших и троих пострадавших, которые был госпитализированы.

"На Бодьинском тракте в результате ДТП столкнулись скорая и грузовой автомобиль, водитель которого уснул за рулем и выехал на встречную полосу. Шестеро пострадавших, двое погибших, в том числе фельдшер скорой помощи. Мы окажем близким всю необходимую помощь", - написал Бречалов.

В пресс-службе главы и правительства региона ТАСС уточнили, что близким помогут с организацией и проведением похорон, также окажут иную необходимую помощь.

Авария произошла в пятницу в 20:04 мск на трассе в Якшур-Бодьинском районе республики, столкнулись автомобиль скорой помощи, транспортирующий пациентов, и "Газель". По предварительной версии, водитель "Газели" уснул за рулем и выехал на встречную полосу.