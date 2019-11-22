Два человека погибли в ДТП со скорой помощью и "Газелью" в Удмуртии

ТАСС, 22 ноября. Автомобиль скорой помощи и "Газель" столкнулись в Удмуртии, погибли два человека, еще трое пострадали. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по республике.

"Столкнулись автомобиль скорой помощи, транспортирующий пациентов, и "Газель". Погибли фельдшер скорой помощи, который находился на пассажирском сидении, и одна из пациенток <…> Три человека пострадали", - сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, водитель "Газели" уснул и выехал на встречную полосу, добавил собеседник агентства.