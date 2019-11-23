В МИД Украины заявили, что полиция Малайзии не задерживала экипаж судна New Orion

КИЕВ, 23 ноября. /ТАСС/. Экипаж задержанного в территориальных водах Малайзии судна, состоящий из граждан России и Украины, не удерживается местной полицией. Об этом в субботу сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"По информации морской полиции Малайзии, задержанным является судно, а не экипаж, в составе которого - украинцы", - процитировало агентство УНН заявление Кирилича.

Дипломат заверил, что контакт с экипажем установлен, обсуждается алгоритм дальнейших действий. Он уточнил, что основанием для задержания, согласно информации от местной морской полиции, является "нарушение норм морского судоходства - несанкционированная властями якорная стоянка".

В пятницу стало известно, что власти Малайзии задержали в своих территориальных водах судно, на борту которого находились граждане России и Украины. В субботу посольство России подтвердило корреспонденту ТАСС задержание судна, уточнив, что на борту находился один россиянин и 22 украинца. Причиной задержания также было названо отсутствие разрешения на якорную стоянку сухогруза New Orion, который ходит под флагом Камеруна. В посольстве заверили, что внимательно следят за ситуацией.

Как отметило в пятницу издание The Star, подобные правонарушения грозят штрафом в размере до 100 тыс. ринггитов (около $24 тыс.) и/или тюремным заключением на срок до 2 лет.