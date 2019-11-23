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Карантин объявили в лицее в Биробиджане после вспышки кишечной инфекции

Симптомы кишечной инфекции выявили у 52 детей

ТАСС, 23 ноября. Занятия в лицее №23 Биробиджана, где произошла вспышка кишечной инфекции, временно приостановлены, сообщает в субботу пресс-служба правительства области.

"На основании рекомендаций управления Роспотребнадзора по ЕАО глава региона Александр Левинталь поручил прекратить занятия в образовательном учреждении с 24 по 30 ноября. Руководству образовательного учреждения поручено организовать дистанционное обучение с предоставлением домашних заданий для того, чтобы ученики 23 лицея не отстали от учебной программы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что глава региона взял ситуацию на личный контроль.

Власти Биробиджана проводят проверку в связи с массовым заболеванием учащихся местного лицея. По последним данным, симптомы кишечной инфекции выявлены у 52 детей. За медицинской помощью обратились семь детей. В лицее №23 Биробиджана обучаются более тысячи детей.

Теги
РоссияЕврейская автономная область
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