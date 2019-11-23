В Оренбургской области законсервировали загоревшуюся нефтяную скважину

ТАСС, 23 ноября.. Скважина, загоревшаяся на нефтяном месторождении в Оренбургской области, законсервирована. Об этом говорится в субботу в сообщении на сайте Главного управления МЧС по региону.

"Работы по установке заглушки завершены, скважина законсервирована", - говорится в сообщении.

Сообщение о возгорании в районе села Верхняя Платовка Новосергиевского района Оренбургской области на нефтяном месторождении поступило в 04:37 мск, площадь пожара составила 2 кв. м. По данным МЧС, угрозы населенным пунктам нет, никто не пострадал. Стационарный пост контроля качества атмосферного воздуха не зафиксировал превышений предельно допустимой концентрации по сероводороду.