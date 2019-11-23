{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Оренбургской области законсервировали загоревшуюся нефтяную скважину

По данным МЧС, угрозы населенным пунктам нет

ТАСС, 23 ноября.. Скважина, загоревшаяся на нефтяном месторождении в Оренбургской области, законсервирована. Об этом говорится в субботу в сообщении на сайте Главного управления МЧС по региону.

"Работы по установке заглушки завершены, скважина законсервирована", - говорится в сообщении.

Сообщение о возгорании в районе села Верхняя Платовка Новосергиевского района Оренбургской области на нефтяном месторождении поступило в 04:37 мск, площадь пожара составила 2 кв. м. По данным МЧС, угрозы населенным пунктам нет, никто не пострадал. Стационарный пост контроля качества атмосферного воздуха не зафиксировал превышений предельно допустимой концентрации по сероводороду.

Теги
РоссияОренбургская область
Реклама на ТАСС
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у Курильских островов
Эпицентр находился на глубине 51 км в 124 км восточнее острова Кунашир
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС