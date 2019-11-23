СК проводит проверку после ДТП, в котором погибла супруга мэра Тулуна

ИРКУТСК, 23 ноября. /ТАСС/. Следственные органы проводят проверку после аварии, в которой погибла супруга мэра города Тулун Иркутской области. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Следственными органами СУ СК РФ по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия с участием мэра города Тулуна", - сказали в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, поздним вечером в субботу в Черемховском районе мэр Тулуна Юрий Карих врезался на легковом автомобиле в стоящий на обочине грузовик "КамАЗ". В результате ДТП погибла супруга главы города.

Как ранее сообщил ТАСС глава города Черемхово Вадим Семенов, Карих был доставлен в городской травматологический центр. Он прошел полное обследование и сейчас чувствует себя нормально.

52-летний Юрий Карих руководит Тулуном, где летом дважды происходили наводнения, с 2010 года. В сентябре 2019 года он был избран на новый срок, баллотировался как самовыдвиженец.