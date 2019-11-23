Пожар в жилом доме в Королеве ликвидировали

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Пожар в многоквартирном жилом доме в Королеве Московской области ликвидировали. Информации о пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе областного главка МЧС.

"Открытое горение в жилом доме ликвидировано", - сказал собеседник агентства.

Ранее в субботу ТАСС сообщал о возгорании в многоквартирном кирпичном жилом доме с деревянными перекрытиями на Первомайской улице на площади 1,4 тысячи квадратных метров, эвакуировано 40 человек, информации о пострадавших нет. На месте происшествия, по данным пресс-службы ГУ МЧС по Московской области, работали 28 единиц техники и 87 человек.