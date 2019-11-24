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В МЖД уточнили, что пожар на севере Москвы затронул бытовую постройку

Ранее сообщалось, что возгорание возникло в здании управления и обслуживания железных дорог РЖД

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Информация о возгорании здания управления ОАО "Российские железные дороги" не соответствует действительности, пожар произошел на крыше бытового здания железной дороги. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД) - филиала ОАО "РЖД".

"В действительности из-за возникшего в гаражном кооперативе пожара произошло возгорание крыши расположенного рядом бытового здания железной дороги на Михалковской улице", - поясняется в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе добавили, что ситуация не повлияла на движение поездов МЦК и не угрожает пассажирской инфраструктуре.

Ранее в воскресенье источник в экстренных службах сообщил ТАСС о пожаре в здании управления и обслуживания железных дорог РЖД и стоящих рядом гаражах по адресу: Михалковская улица, дом 59. В настоящее время пожар потушен, его площадь составила 200 кв. м.

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