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В ресторане в Сургуте ликвидировали открытое горение

В ходе тушения пожара обрушилась кровля здания

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в здании ресторана в Сургуте (ХМАО), которое возникло вечером в воскресенье на площади около 3 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Ликвидация открытого горения в 00:01 (22:01 мск). В ходе тушения пожара обрушилась кровля здания", - сказали в ведомстве.

Сообщение о пожаре в здании ресторана в Сургуте поступило в воскресенье в 19:26 мск. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение на кровле здания, огонь охватил ее по всему периметру. Из здания были эвакуированы 60 человек, один из них пострадал. С отравлением продуктами горения его направили в больницу, состояние оценивается как удовлетворительное.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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