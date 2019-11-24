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Обновлено 

В Сургуте из горящего ресторана эвакуировали 60 человек

В Министерстве здравоохранения ХМАО сообщили, что один пострадавший получил травмы легкой степени тяжести
© Пресс-служба МЧС России

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Ресторан "Кристалл" загорелся в воскресенье в Сургуте на площади 3600 кв. м. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, из здания эвакуированы 60 человек.

"Один пострадавший самостоятельно обратился за медицинской помощью", - уточнили в МЧС.

В министерстве добавили, что сообщение о пожаре в здании ресторана в Сургуте поступило в 19:26 мск. "На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение на кровле здания. Сейчас горит по всему периметру на площади 3600 кв. м", - сообщили в МЧС.

Как сообщили ТАСС в Министерстве здравоохранения ХМАО, один пострадавший в результате пожара получил травмы легкой степени тяжести. "На месте пожара дежурят два автомобиля скорой медицинской помощи. Есть один обратившийся за помощью, травмы легкой степени тяжести", - сказали в ведомстве.

Ресторан, в котором произошел пожар, расположен на окраине города.

Новость обновлена (21:11 мск) - приводится дополнительная информация

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РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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