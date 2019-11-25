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Вирусную инфекцию обнаружили у десяти учащихся лицея в Биробиджане

Учебный процесс приостановили на неделю

ТАСС, 25 ноября. Вирусная инфекция обнаружена у десяти детей из лицея №23 в Биробиджане, где произошла вспышка кишечной инфекции, сообщила пресс-служба городской администрации в понедельник.

В субботу, 23 ноября, на занятия в лицей не пришли 52 школьника, все они жаловались на симптомы кишечной инфекции. За медицинской помощью обратились семь детей. Власти Биробиджана проводят проверку в связи с массовым заболеванием, в лицее объявлен карантин.

"Управление Роспотребнадзора по Еврейской автономной области провело эпидемиологическое расследование возникновения случаев острой кишечной инфекции среди учащихся лицея №23. По результатам проведенных лабораторных исследований биологического материала, отобранного от госпитализированных, выделены РНК норовируса II группы. Эпидрасследование продолжается", - сообщила пресс-служба. Уточняется, что вирус обнаружен у 10 детей.

Учебный процесс приостановили на неделю, ожидается, что это позволит локализовать очаг заболевания и поможет предупредить распространение инфекционной болезни среди детей на срок инкубационного периода. В течение этого срока в образовательном учреждении будут проводить дезинфекцию помещений. Дети в это время будут учиться дистанционно.

Теги
РоссияЕврейская автономная область
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