{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело священника Николая Стремского

Суд в Оренбурге сократил срок ареста дочери священника Стремского

Елена Стремская будет находиться в СИЗО на месяц меньше определенного ранее срока

ОРЕНБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Оренбургский областной суд изменил решение Ленинского районного суда города о продлении ареста Елены Стремской - дочери священника Николая Стремского, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней. Стремская пробудет в СИЗО по обвинению в незаконном лишении свободы на месяц меньше определенного ранее срока, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

На эту тему
Что известно о деле священника Николая Стремского

"Суд изменил меру пресечения для Елены Стремской, оставив под арестом до 12 января. Об этом ходатайствовала сторона защиты", - сказал собеседник агентства.

Стремскую и ее мужа Виктора Щербакова обвиняют в незаконном лишении свободы. Их задержали 23 сентября - в один день с настоятелем обители милосердия в Саракташе Оренбургской области отцом Николаем. По словам других совершеннолетних воспитанников многодетного священника, супруги помогали следить за младшими братьями и сестрами, в качестве наказания за попытки сбежать могли закрыть их в доме.

Теги
РоссияОренбургская областьДело священника Николая Стремского
Реклама на ТАСС
Женщина и ребенок погибли в ДТП в Ростове-на-Дону
Еще один пешеход пострадал
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС