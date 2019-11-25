Суд в Оренбурге сократил срок ареста дочери священника Стремского

ОРЕНБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Оренбургский областной суд изменил решение Ленинского районного суда города о продлении ареста Елены Стремской - дочери священника Николая Стремского, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней. Стремская пробудет в СИЗО по обвинению в незаконном лишении свободы на месяц меньше определенного ранее срока, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Суд изменил меру пресечения для Елены Стремской, оставив под арестом до 12 января. Об этом ходатайствовала сторона защиты", - сказал собеседник агентства.

Стремскую и ее мужа Виктора Щербакова обвиняют в незаконном лишении свободы. Их задержали 23 сентября - в один день с настоятелем обители милосердия в Саракташе Оренбургской области отцом Николаем. По словам других совершеннолетних воспитанников многодетного священника, супруги помогали следить за младшими братьями и сестрами, в качестве наказания за попытки сбежать могли закрыть их в доме.