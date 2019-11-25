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Суд отправил в СИЗО задержанного за стрельбу из автомата в Петербурге

Ему может грозить до пяти лет лишения свободы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге избрал меру пресечения в виде ареста мужчине, которого полицейские задержали за стрельбу в воздух из автомата из окна машины. Об этом сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, указанному гражданину может грозить вплоть до пяти лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Ролик со стрельбой из окна Lada Priora из оружия, внешне напоминающего автомат Калашникова, появился в социальных сетях на прошлой неделе. На ролике видно, как черная машина с табличкой с надписью Mansur вместо номеров едет по Московскому проспекту, а затем водитель открывает огонь из окна.

В субботу вечером полицейские разыскали и задержали предполагаемого стрелка. Им оказался 21-летний местный житель по имени Мансур Абдылхаисиев. Оружие, как сообщили в полиции, оказалось охолощенным. Управление МВД по городу и области также распространило видео, на котором задержанный приносит извинения жителям города, которым он "помешал" своими действиями.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство").

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РоссияСанкт-Петербург
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