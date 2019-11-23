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Полиция задержала водителя, стрелявшего из окна автомобиля в Петербурге

Инцидент произошел в Московском районе города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали автомобилиста, стрелявшего из окна машины в Московском районе Санкт-Петербурга. Об этом в субботу сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан 21-летний местный житель, который подозревается в том, что во время движения на указанном автомобиле из предположительно охолощенного оружия несколько раз выстрелил в воздух", - говорится в сообщении.

Накануне ночью в полицию Московского района поступило сообщение от очевидца, который рассказал, что неизвестный, управляя автомобилем LADA Priora по ходу движения в районе Московских ворот, стрелял из автомобиля. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство").

Полицейские устанавливают местонахождение оружия, автомобиль изъят в рамках возбужденного уголовного дела.

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