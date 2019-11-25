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Суд в Петербурге закрыл дело водителя, допустившего падение пассажирки на дорогу

Женщина умерла от полученных травм

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге прекратил уголовное преследование водителя автобуса Абдулвахида Эшбекова, который летом этого года поехал с открытыми дверями, из-за чего на дорогу выпала пассажирка, которая умерла от полученных травм. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Эшбеков вину признал, в содеянном раскаялся, ущерб возместил. Потерпевший [родственник погибшей] обратился к суду с ходатайством о прекращении дела в связи с примирением сторон, пояснил, что претензий к Эшбекову не имеет. Суд ходатайство удовлетворил", - говорится в сообщении.

Инцидент в Московском районе города произошел 27 июля. Водитель автобуса ЛиАЗ не закрыл дверь и поехал, в результате чего женщина упала на дорогу и погибла. Водитель стал фигурантом уголовного дела по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").

В компании-перевозчике ТАСС сообщали, что пассажирка сама могла нажать кнопку аварийного открытия дверей и затем не удержаться в салоне автобуса, однако в ходе служебной проверки и на суде эта версия не подтвердилась.

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