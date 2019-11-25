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Отравление газом в школе в Нижегородской области

Нижегородские власти не исключают, что сильный ветер мог донести до школы газовое облако

Газораспределительная станция находится в нескольких километрах от школы

ТАСС, 25 ноября. Жильцы домов на улицах, примыкающих к Вадской средней школе Нижегородской области, где в понедельник отравились 45 человек, жаловались на запах газа. Газовое облако со стороны газораспределительной станции мог донести до школы и жилых домов сильный ветер, сообщил ТАСС глава администрации Вадского муниципального района Иван Ураев.

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Газораспределительная станция находится в нескольких километрах от школы. По предварительной версии, нарушение режима эксплуатации оборудования на объекте могло стать причиной отравления.

"Жалобы были и на соседних [от школы] улицах, [газ] разнесло по розе ветров, но других социально важных объектов это не коснулось", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что запах газа до сих пор можно почувствовать вблизи газораспределительной станции. По словам Ураева, от станции до школы - менее шести километров. "Там невозможно стоять, газ сплошной", - сказал Ураев. Глава администрации также уточнил, что, по заключению врачей, все пострадавшие отравились именно газом.

При этом режим ЧС в районе не введен. "У нас все здесь живы, здоровы, серьезных последствий нет", - заметил Ураев.

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РоссияНижегородская областьОтравление газом в школе в Нижегородской области
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