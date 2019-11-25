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Пожар на складе площадью 200 кв. м в Великом Новгороде локализовали

В результате происшествия никто не пострадал

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 ноября. /ТАСС/. Возгорание площадью 200 кв. м на открытой площадке по сбору пластика в Великом Новгороде локализовали. Об этом сообщил ТАСС в понедельник представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Новгородской области.

"В районе дома 57 по улице Нехинской в Великом Новгороде произошел пожар, на открытой площадке по сбору пластика и переработанного вторсырья, площадь пожара составила 200 кв. м. В 22:20 мск пожар был локализован", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавших в результате возгорания нет.

На месте работают 45 сотрудников экстренных служб и 15 единиц техники.

Теги
РоссияНовгородская область
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