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Еще один участник несогласованной акции 27 июля подал в суд за незаконное преследование

Сергей Абаничев требует компенсацию за моральный вред в размере 500 тыс. рублей

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Участник несогласованной акции 27 июля в Москве Сергей Абаничев подал в суд на Российскую Федерацию с требованием взыскать компенсацию за моральный вред в размере 500 тыс. рублей за необоснованное уголовное преследование и содержание под стражей. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Светлана Сидоркина.

"Иск к России в лице Минфина о возмещении морального вреда на сумму 500 тыс. рублей в интересах Абаничева подан в Тверской суд Москвы", - сказал он.

Ранее другой участник несогласованной акции 27 июля, Алексей Миняйло, подал в Тверской суд аналогичный иск к РФ с требованием взыскать 1,5 млн рублей.

Миняйло и Абаничев были арестованы после акции, их обвиняли в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ). В начале сентября Следственный комитет прекратил уголовное преследование Абаничева и еще четырех фигурантов дела о массовых беспорядках: следствие не нашло в их действиях признаков состава преступления после исследования всех материалов. Их действия были переквалифицированы на административные правонарушения, соответствующие материалы были направлены в полицию.

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