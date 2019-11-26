Россияне не пострадали при землетрясении в Албании

ТАСС, 26 ноября. Посольство РФ в Тиране не располагает информацией о том, есть ли среди пострадавших в результате землетрясения в Албании граждане России.

"На текущий момент в посольство России информация о пострадавших российских гражданах не поступала. Сотрудники посольства также не пострадали", - говорится в сообщении, размещенном на официальной странице диппредставительства в Facebook.

Землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано во вторник в 04:00 по местному времени (06:00 мск). По данным Геологической службы США, эпицентр располагался в 10 км к северо-западу от города Шиджак вблизи Тираны. Агентство Reuters сообщало об одном погибшем, свыше 100 человек пострадали. По данным итальянского телеканала Sky TG24, толчки ощутили жители некоторых южных провинций Италии.