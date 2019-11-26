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Мать брошенного в кустах в Подмосковье младенца обвиняется в покушении на его убийство

Женщина признала вину

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Следователи задержали мать грудного ребенка, найденного около жилого дома в подмосковном поселке Дружба. Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, ей предъявлено обвинение в покушении на убийство.

"В ходе расследования уголовного дела по факту оставления новорожденного ребенка в опасности (ст. 125 УК РФ), установлена причастность к совершенному преступлению его биологической матери - 33-летней гражданки одного из соседних государств. По результатам проведенных неотложных следственных действий, в том числе допросов свидетелей и самой задержанной, в отношении нее возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ) и предъявлено соответствующее обвинение", - сообщила Врадий.

Женщина признала вину. На допросе она сообщила, что 24 ноября, не желая заниматься уходом и воспитанием новорожденной, с целью лишения ее жизни оставила дочь в мороз на улице. Два уголовных дела соединены в одно производство. В ближайшее время суд изберет женщине меру пресечения.

24 ноября местная жительница сообщила в правоохранительные органы, что в поселке Дружба в кустах около жилого дома лежит новорожденный ребенок. Там была найдена завернутая в плед новорожденная девочка, она была госпитализирована.

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Россия
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