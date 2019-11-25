Грудного ребенка обнаружили в кустах у жилого дома в Подмосковье

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Грудной ребенок обнаружен в понедельник утром в кустах недалеко от жилого дома в поселке Дружба Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД Подмосковья.

"Утром в кустах недалеко от жилого дома в поселке Дружба Раменского городского округа был найден младенец. По предварительным данным, девочка была завернута в плед", - сообщили в главке.

Как отметили в полиции, ребенок жив.

Как сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК по Московской области, девочке на вид около 1-1,5 месяца. "Ребенок незамедлительно госпитализирован в городскую больницу в удовлетворительном состоянии", - сообщили в ГСУ. По данному факту начата доследственная проверка.

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