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Пожар на складе с лакокрасочными материалами в Волгоградской области локализован

Возгорание тушат 33 человека и 10 единиц техники

ВОЛГОГРАД, 26 ноября. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание на складе с лакокрасочными материалами в Волгоградской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В 10:47 (9:47 мск) [пожар] локализован, угрозы распространения нет", - рассказал собеседник агентства.

Погибших и пострадавших в результате инцидента нет, уточнили в ведомстве. Площадь возгорания составляла порядка 400 кв. м.

В селе Орловка на стройбазе произошло горение складского помещения размером 50 на 60 м с лакокрасочными материалами.

К тушению привлечены 33 человека и 10 единиц техники.

Теги
РоссияВолгоградская область
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